Como construir uma casa de alta qualidade com pouco dinheiro

E aqui começa a sua viagem de conquista de um ideal! Mas começam também as contas e as dores de cabeça. Para evitar derrapagens orçamentais tão graves que o façam interromper o seu projeto planeie tudo com muito cuidado! Pesquise terrenos, materiais e profissionais. Peça orçamentos detalhados. Faça medições e cálculos precisos. Leve o seu plano ao detalhe e controle cuidadosamente os pagamentos. E conheça a fundo os fatores que vão influenciar os custos!

Existem inúmeros fatores que afetam os custos de construção, mas aqui vamos agrupá-los em quatro categorias:

– Tamanho do projeto – o poder desta variável parece é óbvio. Se planeia uma casa grande, de construção complexa e acabamentos topo de gama, a sua casa será mais cara. Mas não é tão simples como parece à primeira vista. Muito mais importante do que o tamanho da casa é que que vai ser feito com esse tamanho. Optar por acabamentos caros vai fazer disparar o custo por metro quadrado, o que significa que no fim pode ter um quarto pequeno e mas cheio de acabamentos de luxo muito mais caro do que um quarto enorme, apenas com paredes pintadas e chão de cimento. Na verdade os acabamentos podem significar 40% do valor final da sua casa e como tal a sua escolha deve ser feita com muito discernimento e controlo.

– Preço do terreno – se tiver sorte e já for proprietário do terreno pode baixar muito o preço final da sua casa porque a base já não vai ser contabilizada. Mas mesmo assim cuidado! Avalie muito bem as condições desse terreno há fatores como a inclinação, cursos de água, dureza do solo e muitos outros que podem tornar a construção muito mais cara ou mesmo invalidá-la. E pode ser mais barato comprar outro terreno do que construir no seu. Os mesmos problemas se colocam ao adquirir um terreno, por isso o melhor é pedir conselhos a profissionais.

-Complexidade do projeto – este é um dos fatores de custo que mais pode fazer variar o valor do seu projeto. Cada ângulo desigual, desvão de telhado de telhado, varanda, sacadas ou desnível aumenta a complexidade de construção e logo aumenta os seus custos.

- Acabamentos e acessórios – é esta a variável que mais tende a fazer ultrapassar o orçamento. A tentação de instalar acabamentos de luxo é grande e se não controlar muito bem os gastos a surpresa pode ser muito negativa. Se tem um orçamento apertado foque-se na casa de banho e na cozinha. Estes dois espaços sofrem muita utilização e desgaste por isso escolha para eles materiais de qualidade e duradouros, deixando os outros compartimentos mais simples e acrescentando pormenores a posteriori.