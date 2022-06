Uma remodelação que gostará de ver!

O Método DeRose combina métodos e conceitos, propondo a reeducação comportamental para uma melhoria da qualidade de vida, das relações humanas, das maneiras, da cultura, da alimentação e da condição física em geral.

Ensinar um método tão especial requeria uma escola única, e é aqui que entra o projeto que lhe queremos apresentar hoje. Um projeto global de reabilitação de uma vivenda, com transformação do programa funcional, para se tornar uma escola onde o método deRose é ministrado, da autoria do Atelier Sheila Moura Azevedo.

A casa era um edifício antigo já cheio de história e de interesse mas encontrava-se bastante degradada e com espaços interiores danificados, sem condições de habitabilidade, pelo que os responsáveis criativos do atelier foram responsáveis pela elaboração do conceito, pela criação do projeto de arquitetura de interiores e pela gestão da obra de recuperação.

Venha conhecer melhor este projeto de renovação tão especial!