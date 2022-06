Quartos de casal em madeira

Este é um exemplo no qual nos perdemos nos detalhes. Com uma madeira de tom médio – ou seja nem clara, nem escura! – a decoração do espaço recorre ao uso de vários tecidos para a sua decoração que, para além de muito original valoriza, as paredes e o tecto em madeira. Transportando-nos para um universo que nos faz lembrar as 1001 Noites , este é um quarto com cheirinho a férias e a descanso. Com certeza nenhum de nós se importaria de passar aqui algumas noites.