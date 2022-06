Voltar aos anos 70! 7 ideias de interior

Antes de mais vamos definir o estilo vintage, para ficarmos logo a tratá-lo por 'tu'… Ora vejamos…

É uma arquitetura que incide no período dos anos 1920 à 1980. Neste sentido um estilo vintage tem de ser decorado com móveis recuperados do passado ou novos, mas com o design de outrora. Por exemplo, para retratar os anos '20/30 prefira móveis escuros, com elementos barrocos. A década de 50 e 60 sobressaia mais o romantismo e a elegância, enquanto que entre 1970 e 1980, as linhas são maximalistas e de cores vibrantes. Pode optar por um mistura de épocas, junto com a atualidade, a ideia principal é perceber e deixar claro a presença do passado.

As cores dominantes e mais utilizadas num estilo vintage são o azul claro, o verde, o rosa claro, o amarelo, o dourado ou ainda o vermelho. É claro que estas são as cores principais, não quererá dizer que se tem de cingir apenas a estas, pode perfeitamente mesclar com outras cores, como o castanho, por exemplo. Tenha atenção que os móveis em madeira são fulcrais para se alcançar o objetivo de uma decoração vintage. Mobiliário com um design retrô na marcenaria, de cor castanha ou então bem colorido, com algumas cores mais vibrantes.

Para um resultado mais arrojado e mesmo correspondente, o melhor será mesmo de recuperar algumas peças antigas, que possa ver em feiras, na casa dos avós ou em sites de venda, aí poderá encontrar grandes achados.

De facto, a decoração vintage é bastante charmosa e sem muita ostentação, é ainda romântica, delicada e sem dúvida cheia de personalidade, pela sua referência ao passado e por alguns elementos terem aquele lado histórico e vivido. Para criar um ambiente vintage não é preciso despender muito, a riqueza fica por conta de detalhes e peças-chave que são capazes de contar histórias.