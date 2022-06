Conhece todas as opções do mercado para um duche perfeito

Tomar um duche é daquelas rotinas imprescindíveis no nosso dia-a-dia. Faz nos bem à mente, ficamos lavadinhos e cheirosos e muito mais relaxados. Aquele jato de água quente ou de água fria para os mais corajosos (dizem que faz bem à pele) é como um reviver a cada dia, daquela água que recai no poliban é como se alguns dos problemas saem com ela, é o mini SPA de casa, não haja dúvida! Na ausência de melhor este pequeno lugar é perfeito.

Quem nunca disse afinal, vou tomar um duche rápido e já volto ?! O duche é isso mesmo, permite ser mais rápido que um banho de imersão, conseguimos ser muito mais eficientes que numa banheira, além de que não nos sujeitamos a molhar o chão todo da casa de banho, uma vez que o duche é protegido através da sua respetiva cabine. Tomar um duche é também mais económico do que tomar um banho de imersão, é claro que uma banheira também é bastante útil e agradável, mas para o dia-a-dia não há nada mais prático do que o duche. Por isso, os designers de casa de banho têm desenvolvido muito mais este cantinho. Se outrora as casas de banho eram apetrechadas com banheira, hoje em dia, é muito mais comum o duche, por ocupar menos espaço na divisão e claro pelo lado prático da questão. Contudo, quando é viável os dois (banheira e duche) são sempre bem-vindos, um misto perfeito, que nunca dizemos que não.

Como se referiu existe hoje em dia uma grande preocupação no desenvolvimento da casa de banho e de todos os apetrechos, não existe apenas um modelo de chuveiro, não… E ainda bem! Dá opção de escolha para todos e cada um, pois já sabemos que somos todos diferentes e cada um de nós tem as suas preferências. Como tal, hoje partilhamos neste artigo as novidades e as opções que existem no mercado dos sanitários, para que possa escolher o duche perfeito para si… Não perca mais tempo e venha daí ver as nossas sugestões bem molhadas!