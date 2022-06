Arquitectura moderna e decoração de excelência

Hoje mostramos-lhe uma habitação onde de facto, a arquitectura moderna se funde com decoração de excelência criando um todo fantástico que certamente lhe servirá de inspiração. Uma branca fachada de linhas simples e portas de madeira espaços de extremo conforto, de uma decoração muito especial e única.

O projecto é do atelier Susana Camelo, designers de interiores no Porto. Que contam com outros projectos de design de interiores absolutamente únicos como por exemplo este apartamento no cais do sodré.

Descubra aqui mais detalhes deste belo projecto!