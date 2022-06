Organize o seu quarto com um design minimalista

Se está cansado de passar grande parte dos seus dias a arrumar a casa quando na verdade aquilo que gostaria mesmo era de ter mais tempo para si e para os seus, mas ainda assim é uma pessoa preocupada com as questões decorativas há um nome para o seu problema: minimalismo. É verdade esta estética muito típica do norte da Europa é sem dúvida a solução para quem gosta de decorar mas ao mesmo tempo, gosta de soluções práticas eficazes cuja manutenção seja relativamente fácil. O conceito de minimalismo não é de todo novo para si, sendo que na maioria dos artigos que lhe escrevemos sobre o tema abordamos o conceito de uma forma mais estética e menos pragmática. Hoje é pelo caminho do pragmatismo que vamos, sendo que nos vamos debruçar sobre uma divisão específica: o seu quarto. A verdade é que se há sítio onde pode tirar o máximo partido desta estética, esse sítio é o seu quarto. Não há assim tantos elementos que sejam imprescindíveis neste espaço e por isso se passar menos tempo a arrumá-lo, terá tempo para outras coisas. Temos uma série de dicas para lhe dar, que com certeza lhe vão fazer sentido e provavelmente quererá aplicar. Venha connosco!