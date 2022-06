Dê vidas às suas paredes vazias com estas 7 inspirações!

Se é leitor assíduo da homify, sabe com certeza o quanto apreciamos papel de parede. Ainda que a sua história seja longa - uma vez que é usado desde há muito tempo – mais do que nunca o papel de parede está outra vez super em voga e por isso mesmo há algo que joga totalmente a nosso favor e que é o facto de permanentemente surgirem novidades no que diz respeito a padrões, materiais e mesmo formas de utilização. O papel de parede com padrão é intemporal e por isso mesmo é deste que lhe decidimos falar, porque para além de intemporal é uma escolha que facilmente resulta e se conjuga com a restante decoração. Dependendo dos da mobília e acessórios que tem no espaço, escolha um padrão , mais ou menos preenchido. Está visto que uma mobília com muita personalidade pede um papel com menos padrão, e uma mais simples deixa-nos espaço para sermos mais arrojados. É sempre uma questão de equilíbrio. Uma outra mais valia em relação ao papel de parede tem que ver com o facto de podemos pegar numa das cores que dele faz parte e pintar uma parede dessa mesma cor. É uma opção muito moderna, que fará da sua sala, uma sala singular.