Já escolheu um berço para o seu herdeiro?

Vem um bebé a caminho e começa o frenesim. Escolhe-se o carrinho e as avós desatam a comprar roupinhas até o bebé fazer… 43 anos. Sim, elas são assim exageradas. Pensam-se em nomes e vêem-se, naturalmente, as opções para um berço. Quando um casal começa a planear e a decorar o quarto de um bebé tudo ganha contornos e o sonho de ter um filho é, sem darmos conta, uma realidade próxima e palpável. Afinal de contas, está a chegar um pequeno ser que depende inteiramente de nós. Oh, a responsabilidade. E, oh a responsabilidade de lhe escolher um berço. Onde ele se sinta confortável, onde durma um sono tranquilo, onde começa a fazer as primeiras brincadeiras e onde passará noites mais atribuladas. Faz parte. Certo é que a escolha é vasta. Se, antigamente, havia dois ou três modelos diferentes, hoje em dia, há berços mais complexos que os carros do James Bond. As marcas têm a audácia de saber estudar o mercado e as necessidades dos casais de hoje em dia e oferecem uma miríade de opções, todas elas com vantagens difíceis de ignorar. Costuma-se dizer que nisto de educar um filho não há uma fórmula universal. Com os berços, é mais ou menos a mesma coisa. Cada espaço é um espaço, cada casal é um casal, cada bebé um bebé. Felizmente, tem nove meses para deixar tudo pronto. E dez sugestões da homify.