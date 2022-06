Modular e espetacular

Apesar de todo o projeto optar por materiais naturais de acordo com os princípios de sustentabilidade que informaram a concepção, foi possível reinventar as matérias primas de forma surpreendentemente moderna. A madeira e as pedras foram integradas em linhas contemporâneas capazes de criar um equilíbrio harmonioso no espaço – uma combinação perfeita entre contemporâneo e rústico