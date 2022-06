Móveis modernos!

Terminamos com um exemplo em português no qual os espelhos assumem papel de destaque. De tamanhos diferentes, estes preenchem a parede de uma forma muito original, pelo facto de estarem pendurados por uma espécie de cinto. São as peças em si, que nos encantam e a forma como estão conjugadas – não só umas com as outras, mas também com a restante mobília – dão a esta sala um toque de modernidade e originalidade únicos.