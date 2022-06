Fachadas de casas relaxantes

As fachadas das casas são o rosto delas. O tamanho da casa, e muitas vezes o tipo de decoração, já se podem antever das fachadas das mesmas. Assim como se pode fazer este paralelismo, também pode ser aplicado o conhecido ditado popular português que diz: ’Quem vê caras não vê corações’. Isto porque algumas vezes acontece que as fachadas das casas são recuperadas, mas no sentido de manterem as linhas originais da construção, quando ao mesmo tempo que acontece esta recuperação exterior, há um aproveitamento para uma grande remodelação interior.

As fachadas das casas podem transmitir sentimentos adequados ou contraditórios, dependendo dos trabalhos no interior. Com certeza, o importante é o gosto individual dos moradores das casas, independentemente das fachadas que a constituem.

Mais importante do que o transmitido pelas fachadas das casas, é o aproveitamento possível de ser feito no seu exterior durante a construção ou remodelação delas. Com as varandas nos vários andares da casa é possível obter espaços diferentes e relaxantes, adequados para aproveitar o sol matinal ou ler um livro numa espreguiçadeira. Em casas mais pequenas, os alpendres são divinais e maravilhosos, enquanto que em casas com menos espaço envolvente um pequeno jardim poderá fazer a delicia dos habitantes da casa em questão e ainda valoriza as fachadas da mesma.

Deixamos 10 ideias de fachadas de casas bonitas, particulares, e com pormenores que permitem aproveitar da envolvente da casa de forma útil, lúdica ou ainda uma combinação dos dois.