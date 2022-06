Cadeiras de cozinha para todos

As cadeiras de cozinha podem encaixar em vários estilos, ter várias cores, serem feitas de vários materiais, serem mais altas ou mais baixas, ou serem mesmo uma versão mista entre cadeira e banco. Qualquer que seja o formato, as cadeiras de cozinha devem estar adaptadas ao conforto para todos, serem em número suficiente para os habitantes da casa, e ainda estarem preparadas para serem mal tratadas com manchas, migalhas, molhos e outros afins.

Uma cozinha recheada de pessoas é uma cozinha feliz, para isso deve ter cadeiras para todos, e além do mais é natural que tenha alguns momentos mais condimentados! Além do estilo da cozinha em si, as cadeiras de cozinha têm principalmente que estar adaptadas à altura da mesa ou balcão que vão servir. Hoje em dia, com uma vida corrida, é normal as cozinhas serem compostas por um balcão utilitário para o preparativo dos pratos em si, e uma ilha que muitas vezes serve também de mesa para aquelas refeições mais rápidas do dia e por isso as cadeiras têm que acompanhar a evolução dos tempos.

Existem ainda as cadeiras de cozinha mais tradicionais, mas as variáveis já permitem estilos mais simples e diferentes.

Deixamos aqui 10 exemplos de cadeiras e bancos de cozinha que podem ficar como ideias para várias cozinhas com tipos de decoração diferente!