Apartamento com decoração muito especial

Um quarto de casal equilibrado e harmonioso é o melhor para agradar a ambos, cores sóbrias que transmitam harmonia são sempre uma boa opção. Neste quarto o jogo entre as cores azul menta, bege e branco tornam o espaço muito agradável. As texturas, seja das banquetas, da colcha ou do tapete são outro factor que nos leva a pensar que este quarto é super confortável. Neste quarto cabe quase apenas a cama pelo que foi importante não saturar demasiado o quarto com cores pesadas e objectos, reduzindo o espaço apenas ao prático e essencial.