Antes e depois de 5 fachadas: transformações incríveis

A casa, como espaço onde habitamos, também sofre as consequências do tempo, tal como nós. As suas rugas são as rachas que se abrem nos muros, as teias de aranha nos tectos, as telhas destruídas com o passar dos anos ou o mobiliário velho e empenado. É por isso que, da mesma forma que cuidamos do nosso corpo, também é necessário cuidar da nossa casa, investir na manutenção e aparência, dar-lhe novos sopros de vida e renovar as nossas energias habitando ente paredes reluzentes e coloridas.

Neste livro de ideias vamos mostrar-lhe cinco fachadas profundamente transformadas. Se procura uma ideia para oferecer uma nova vida à fachada de sua casa, encontrá-la-á possivelmente aqui.