Que mesas e cadeiras escolher lá para casa?

Esta cadeira amarela, da Creative-Cork, ainda vai acabar no nosso quarto. Por mais que lhe feche os olhos, não a consigo esquecer. A homify aumenta as minhas paixões, sempre que navego na página de Internet e no Facebook.

De todas as cores possíveis desta cadeira, esta é aquele que mais cativa. O contraste perfeito, para o quarto mais do que perfeito. São estas as paixões que não conseguimos evitas. As mesas já a aguardam. E nós também!