Dicas de AMOR para o dia 14!

A famosa rosa vermelha, uma das flores mais populares no mundo. Nesta altura é a que ganha a corrida, uma, duas ou um bouquet, dependerá do quanto puder despender. É a prenda que nunca falha, todas as mulheres gostam de receber e ser surpreendidas com flores… Faça diferente, em vez de ser face à face, pode as deixar em cima da cama, com uma mensagem ou quando servir o pequeno-almoço de manhã. Pode também, livrá-las a algum lugar específico, a surpresa e a felicidade é redobrada garantidamente.

É a rosa vermelha que simboliza o amor e a paixão… haverá outra tão poderosa? É claro todas aquelas que são dadas com esta intenção.