De triste e escura a moderna e luminosa

As mudanças nem sempre são fáceis. Normalmente, gostamos pouco que as coisas mudem radicalmente. Há uma espécie de medo em relação a transformações abruptas e uma comodidade familiar que é confortável. Porém, as mudanças são necessárias e também fascinantes. Aliás, é por esse motivo que aqui na homify temos uma vasta colecção de artigos de “antes e depois”. Todos eles nos mostram reformas integrais de espaços ou casas. Ficámos sempre de boca aberta com as intervenções dos arquitectos e designers que pertencem à nossa plataforma. Por vezes, é difícil de acreditar que de tão pouco se fez tanto.

Hoje, temos um novo projecto que materializa precisamente isso. Vamos mostrar-lhe uma vivenda em La Cañada recuperada pelos profissionais do atelier espanhol Acertus. Prepare-se para ver como ficou esta casa que estava parada no tempo.