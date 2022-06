Materiais isolantes: saiba como proteger a sua casa

Quando se fala em isolante térmico significa que se pode criar uma barreira entre duas áreas da casa ou entre o exterior e as áreas que necessitamos de proteger. No geral, quase todos os materiais impedem a passagem de calor entre as diversas áreas da casa, ou mesmo entre estas e o exterior. Ainda assim, alguns são mais eficazes do que outros e, por isso, são catalogados como isolantes térmicos os que melhor cumprem esta função. Entre eles estão as fibras plásticas.

As fibras plásticas provenientes de derivados do petróleo são, em geral, muito eficazes para evitar a transmissão de calor e a sua principal qualidade é que, com uma espessura muito reduzida deste material consegue-se uma eficácia térmica maior do que com qualquer outro. A condição ideal de controlo ambiental seria a obtenção de um vácuo entre os painéis que constituem as paredes de uma casa. Isto é muito difícil de conseguir, mas é precisamente aí que as fibras plásticas ou os materiais porosos entram em acção, ao imobilizar o ar seco confinando-o nesse espaço e permitindo assim um controlo mais eficaz da temperatura que necessitamos em casa ou nas diferentes divisões.