Crie uma sala de estar toda branca!

Por último, mas não menos importante, mantenha o espaço clean e minimalista. Homogeneizar um espaço através do uso do tom branco é uma opção que funciona quase sempre. Escolha mobília com linhas modernas e direitas e materiais como o vidro e o acrílico e tudo ficará perfeito! O exemplo que escolhemos é um projecto do atelier JSH ALGARVE ARQUITECTURA LDA e é uma sala de estar que tem ligação para o jardim. As enorme janelas que deixam entrar luz natural, fazem com que esta sala toda branca resulte ainda melhor. Fresca para o Verão, mas acolhedora no Inverno também, para estar a ler uma revista enquanto se apanha o Sol quentinho, sentado no sofá. Apesar de tudo ser branco – sofás, candeeiros, cadeiras, mesas de apoio, mantas, almofadas, chão, paredes – não se sente a falta de nada ao observar este espaço. Assim, é uma divisão que está completa, não precisando de qualquer tipo de cor para ficar melhor do que já está!