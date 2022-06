Casas rústicas: os mais aconchegantes refúgios

A sua casa, esteja situada na cidade ou no campo, pode conter pequenos elementos, pormenores ou espaços que lhe transmitam as mais variadas sensações e que o façam viajar no tempo para momentos e épocas que muito lhe dizem. Dentro de uma casa moderna é possível criar espaços de referência com toques arquitectónicos ou decorativos totalmente inspirados nos elementos e características da arquitectura rústica. São esses pormenores e a capacidade de os saber utilizar e dosear que criam elementos de originalidade e irreverência ao seu espaço.

Na fotografia, é possível perceber como os elementos arquitectónicos da casa – as escadas, o corrimão e o tecto - ganham uma nova dimensão decorativa e um novo destaque em relação às paredes e ao revestimento do chão. A utilização de troncos de madeira, que contrastam com o branco das paredes lisas e as luzes embutidas que acompanham a escada, proporciona um encontro agradável entre o rústico e o contemporâneo.