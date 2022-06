Quais as novas tendências de revestimentos de WC's?

Esta é uma casa de banho que está verdadeiramente decorada com preocupação e tendo em conta que é uma divisão onde se vai várias vezes por dia, ao contrário do que se costuma pensar – já que tendemos a desprezar esta divisão. Parece que foi decorada como se fosse um quarto! Mas em vez de cama e mesa-de-cabeceira, tem sanita e lavatório. Parece um pouco anedótico, mas é verdade. Esta pequena casa de banho transmite-nos conforto. Está cheia de molduras com fotografias, uma lanterninha preta, que tornam tudo mais acolhedor. Quanto aos nossos protagonistas de hoje, os azulejos, temos uns azulejos que nos remetem para as estações de metro. Um estilo industrial que cada vez mais se está a tornar uma tendência. Tal como o primeiro exemplo que lhe mostrámos, é um estilo intemporal e do qual dificilmente nos cansamos.