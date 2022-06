Painéis solares: 7 vantagens de os instalar em casa

O painel solar pode ser instalado em qualquer local que receba luz solar. A única restrição num sistema destes é mesmo a necessidade dessa luz, pelo que se deve assegurar que o local escolhido recebe luz solar suficiente para manter o sistema a funcionar de forma eficaz. Pode ser instalado no tecto de sua casa, no topo da garagem ou até num terraço. Também deve garantir que estas áreas têm um acesso fácil à rede eléctrica.

Antes da instalação, assegure-se que o design do painel e a sua cablagem não afecta negativamente o aspecto geral da casa. Trate de ocultar tos os cabos e fazer com que as cores se misturem facilmente com as que existem no local da instalação. A imagem que apresentamos, mostra um exemplo perfeito de integração do sistema foto voltaico no design da casa, um projecto do estúdio Giancarlo Zema Design Group.