Uma casa de sonho na Riviera Inglesa

Estará possivelmente à espera de ver uma maravilhosa casa de campo e apesar de esta ser, realmente, uma sublime casa rural, temos a certeza de que se vai apaixonar pela decoração, pelos acabamentos e pela modernidade inerentes a esta espectacular propriedade. A equipa responsável pejo projecto, do atelier TrewinDesign Architects, descreve-o da seguinte forma:

“O nosso cliente comprou um celeiro que tinha sido mal convertido há cerca de 30 anos atrás. Foi, nessa altura, dividido com um anexo separado, o que resultou num layout desarticulado com um espaço de habitação dividido em dois níveis. O local beneficia de uma bonita vista para o mar, mas a pobre conversão não tirava o devido partido dessa característica. Os espaços internos não se relacionavam bem, nem maximizavam o potencial do sítio. A nossa missão consistia em trazer de volta a qualidade do edifício e em racionalizar a configuração interna para ligar a casa com a paisagem circundante. O esquema atribuído à casa foi premiado, em 2014, nos LABC Building Excellence Awards for Best Extension or Alteration to an Existing Home.”

É curioso pensar que uma casa coesa e bonita como esta é resultado de um projecto de extensão mal feito.

Assim se vê o génio criativo por detrás da equipa incumbida desta recuperação. Não esperemos mais tempo. Vamos conhecê-la.