Moradia contemporânea na natureza

A moradia conta com dois planos principais: são eles que dão mote à organização funcional da casa, um erguido em pedra da região e o outro rebocado a branco. Por um lado, este que vemos na fotografia, aponta-nos o lugar de entrada principal, e do lado oposto, voltado ao vale, um outro muro branco, que acolhe a zona exterior em deck, com a piscina, como vai poder ver já de seguida. Para além da expressão visual que se reflecte no exterior da moradia, são estes alinhamentos que organizam o programa interior: de um lado, a zona social com hall de entrada, salas de estar e jantar, cozinha, um escritório, áreas de arrumo e uma garagem; à esquerda da entrada ( do muro em pedra), desenham-se as zonas privadas com três quartos e uma suite.