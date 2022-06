Apartamento cosmopolita e super especial

No exterior e visto da rua, o pequeno prédio quatro pisos destaca-se pelo azul da fachada. No térreo, é desenhado para um possível espaço comercial e os respectivos acessos aos pisos superiores. Como já é habitual neste tipo de intervenções, a fachada manteve-se o seu traçado original, dando relevância à simplicidade e sobriedade dos elementos que a constituem. Para além das molduras em pedra que envolvem as janelas, no térreo mantiveram-se de igual forma os elementos em pedra que rematam o edifício. Mas não fiquemos por aqui, pois as surpresas estão no interior. Cada piso irá correspondes a tipologias de habitação extremamente bem aproveitadas, constituindo três apartamentos independentes. Curioso? Vamos ver!