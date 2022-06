Cortinas coloridas para a cozinha

Começamos nosso passeio pelas cortinas com esta cozinha de tons leves, baseados principalmente no rosa e no azul. A combinação traz uma sensação de tranquilidade e aconchego para este espaço tão bem trabalhado, com um simpático piso de madeira trazendo uma sensação de despojamentos e descontração. A cortina, por sua vez, faz um contraponto criativo ao investir em tons um pouco mais fortes – e com elementos visuais que lembram a natureza. A posição da janela e a própria organização do espaço fazem com que a cortina se torne quase o centro de atenção deste espaço – até por isso é bastante válida a sua diferenciação em relação ao restante da decoração.