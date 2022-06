10 espaços com portas de correr

Perante a renovação da nossa habitação ou simplesmente de algum espaço, devemos destacar alguns aspectos que achamos importantes para uma operação tão delicada e minuciosa. Uma tarefa que certamente estará incluída para este tipo de situações, será a selecção das portas mais adequadas e ajustadas ao espaço. Neste caso, e tal como hoje escrevemos no título do nosso artigo, as portas de correr são uma excelente opção e são mais solicitadas no mercado nos dias que correm. Isto porque, não só ajudam a economizar o espaço, tal como conseguem criar um efeito visual e cénico agradável. As portas de correr são usadas principalmente nos acessos aos espaços exteriores, tal como as varandas, ou para espaços interiores, neste caso, para os quartos ou sala de estar. Estes elementos, práticos e funcionais, nem sempre são deixados de lado no decorrer do projecto e podem apresentar um design interessante.

Assim sendo, hoje com a homify decidimos mostrar-lhe algumas portas de correr em dez propostas diferentes e arrojadas, como uma prova que há sempre algo interessante a adicionar na sua habitação!