10 maneiras de organizar um jardim

O jardim deve ser um lugar propício para a reflexão e paz interior. Depois do trabalho, que tal parar um pouco e aproveitar para caminhar pelo seu espaço verde? Temos a certeza que o leitor não pensará em outra coisa senão, o lugar onde está neste preciso momento, desfrutar do espaço e o tempo. Representando uma área de estar, simples, com um possível área de flores ou árvore, você também pode escolher entre um banco de madeira rústico, ou um sofá moderno, que combina com os tons neutros de cinza e acastanhados do jardim.