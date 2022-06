6 tipos de garagens para sua casa

Ambiente simples. Não há lugar para confusões. São as linhas estreitas e simples que dominam dominam o ambiente minimalista, nas suas linhas arquitectónicas. Para quem vive neste estilo, tem uma máxima: menos é mais. A presença da luz é obrigatória para os amantes minimalistas.

Através deste estilo, conseguem-se verdadeiros oásis de tranquilidade. São pessoas que fogem ao ruído do mundo, procurando a paz no ambiente do lar. Organização é algo de que não abdicam, para que tudo esteja no lugar que foi determinado, quando não está a ser usado.