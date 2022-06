Construir uma casa de raiz ou optar por um pré-fabricado?

As casas pré-fabricadas partilham com as casas construídas do zero, o risco de contratar o arquitecto ou empresa de construção errada. Claro que, neste caso, temos menos desculpas pois existe a possibilidade de examinar de perto as casas modulares na fábrica onde são construídas e avaliar os processos de construção.

Outro factor a ter em conta é que há menos construtores de casas pré-fabricadas e, devido à oferta mais reduzida, vamos ter necessariamente menos opções.