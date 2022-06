Cortinas para sala: transforme as suas janelas!

Cortinas para sala. É sobre isso o nosso artigo de hoje. Cientes de que há quem prefira deixar as janelas despidas, certo é que uma sala sem elas fica como que incompleta. As paredes ficam vazias, o ambiente mais frio, o som a ecoa facilmente devido à ausência de têxteis, o controlo da entrada de luz complica-se. Repare que mesmo que tenha persianas, se as decidir abrir, não tem nada para filtrar a luz que entra na divisão, tampouco salvaguarda a sua privacidade. Esta importante componente prática alia-se, claro está, à estética. Estamos em crer que a adição de cortinas enriquece qualquer que seja a divisão.

Nos dias que correm, as opções são infindas. Encontramo-las nos mais variados tecidos, com diversos acabamentos, em várias cores e com formatos distintos que vão desde a mais convencional cortina franzida e pendurada com ilhós às japonesas.

Neste texto, percorremos dez salas e dez estilos de cortinados. Leia-nos com atenção e escolha o seu.