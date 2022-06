Habitação moderna e transparente!

A sala de estar da habitação está orientada para o sul e facilmente conseguimos imaginar o quão adorável será o sol quente no terraço. No Outono e Inverno e piso é aquecido, consegue imaginar o conforto de estar no exterior, no terraço, com um pavimento aquecido? Simplesmente divinal…

A grande parede de vidro da sala de estar que se abre para o terraço foi projectada de modo a ser integralmente transparente minimizando assim, a fronteira entre o interior e o exterior, proporcionando uma experiência quase sensorial do jardim.