Quartos de casal para relaxar

Se podemos decidir, queremos dormir no quarto do sótão, que acompanha a forma do telhado, deixando espreitar, a qualquer momento, o que se passa em todo o bairro. Este é um dos quartos de casal que encontramos com frequência nos últimos andares dos prédios antigos de Lisboa e nas casas dos avós.

Um quarto moderno, com a madeira crua em destaque. Gostamos da janela e das cortinas, não esquecendo a torneada cama, que decora este espaço cheio de luz e boas energias. Se quer dar ainda mais vida a este quarto, aposte numa decoração arrojada ou em almofadas cheias de cor.