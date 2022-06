Uma casa familiar dentro dos padrões alemães

Continuamos e acabamos no piso superior. A casa de banho é simples e a banheira foi colocada sob a zona rebaixada do tecto. O espaço é iluminado por clarabóias que deixam passar a luz natural que depois reflecte nas paredes e na louça da casa de banho. O chão em cinzento acrescenta variedade na paleta cromática e condiz com a madeira escura da zona do lavatório. Também aqui se manteve a predilecção por uma estética minimalista. Prescindiu-se na totalidade de mobiliário desnecessário, deixando-se a divisão leve e arejada. Por baixo do lavatório, podem-se arrumar as toalhas e produtos de higiene.