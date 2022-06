Papel de parede para quarto: qual escolheria?

Conhecem a expressão inglesa “go big or go home”? Quer dizer qualquer coisa como: “faz em grande ou vai para casa”. É isso que nos ocorre quando vemos o quarto que nos serve de inspiração nesta imagem. Aqui, o papel não serve para destacar apenas uma parede. Não substitui a cabeceira da cama. Não surge enquanto tímido apontamento. Aparece-nos, antes, a revestir todo o quarto desta penthouse em Nova Iorque. Pois claro. Só podia ser na cidade que nunca dorme, esta decoração de laivos retro-chic que exsuda charme nova iorquino e quase nos faz lembrar os famigerados táxis pela combinação de cores. Ainda que vista todas as paredes do espaço, este papel não é cansativo. Os altos espelhos encostados à parede interrompem-no, assim como os imponentes candeeiros com pé em metal dourado ou as mesas-de-cabeceira maiores do que o normal. Os apontamentos em amarelo também impedem que o quarto se torne demasiado pesado e sombrio. Aliás, como temos vindo a dizer, o amarelo e o preto/cinzento são cada vez mais recorrentes na estética decorativa contemporânea. Note-se, ainda, que a cor do papel de parede funciona visto que entra muita luz na divisão através de amplas janelas que se prolongam do chão ao tecto. Caso para cantar, com Sinatra: I want to wake up in the city that never sleeps.