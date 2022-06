Remodelar a cozinha: 6 dicas para lhe dar um toque rústico

Azulejos e fogão, bancada e ilha, prateleiras e gavetas: todos os móveis dentro de uma cozinha devem ser coordenados e combinados para representar um estilo específico a cada um. Neste caso, os móveis tiveram um acabamento em madeira laqueada de tons quentes e intensos numa paleta de castanhos, combinada com os tons terracota do tijolo. Mesmo os aparelhos e utensílios de imagem vintage foram escolhidos para expressar o aspecto acolhedor do estilo rústico.

Deve escolher com atenção os móveis complementares, como as mesas e as cadeiras, tendo sempre como objectivo a uniformidade do espaço. Por exemplo, poderá escolher a madeira como elemento unificador entre os móveis, ou as portas com acabamentos a dourado, ou os desenhos simples e as cores neutras.