10 churrasqueiras para desfrutar ao máximo

O churrasco representa momentos de convivência com aqueles que nos são mais próximos. É o momento em que nos reunimos para desfrutar de boa companhia e maravilhosas refeições preparadas com o especial sabor que só o churrasco tem. Por isso mesmo, adoramos organizar este convívio sempre que há oportunidade. Um churrasco pode ser realizado com carnes suculentas e também com deliciosos vegetais, mas, em todos os casos, exige em certo espaço em nossa casa que não precisa de ser propriamente grande. Existem ideias criativas interessantes para criar esses espaços, quer utilizando elementos básicos, quer utilizando elementos de design mais inspirador.

Neste artigo, trazemos opções e inspirações que podem ser colocadas em prática independentemente do tamanho do espaço que tem disponível em casa. O objectivo é de não perder a magia dos momentos de convívio e as suas deliciosas refeições, proporcionando descontracção e um escape ao ritmo acelerado do dia-a-dia. Que tal conhecê-las?