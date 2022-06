Escadas em caracol: 7 desenhos para casas modernas

Como sabemos, as escadas em espiral são ideais para espaços pequenos. Por esse mesmo motivo, os desenhos simples, práticos e minimalistas são populares aquando da criação de uma escadaria que não sature o espaço e que o mantenha desimpedido ao máximo.

Por esse motivo, se procura uma escada com um design simples, opte por formas com linhas singelas, poucos ornamentos, uma paleta de cores claras e materiais resistentes. No fim, o resultado será, com certeza, tão belo como o do atelier Dimple Architects.