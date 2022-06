Sabia que pode ter uma garagem com estilo próprio? 6 exemplos!

O estilo moderno chegou para ficar. Sobre isso não há dúvidas, sobretudo num tempo em que se prioriza uma forma de vida arejada e funcional e a simplicidade se vai apoderando da nossa rotina.

Como em qualquer outro estilo, as garagens modernas necessitam que se reforce a sua temática com a forma da fachada e o desenho do jardim exterior, no caso de haver um. Este aspecto importa para se obter uma harmonia que cative à primeira vista. Assim, sugerimos que crie uma atmosfera onde o modernismo prevaleça e fazer da garagem mais uma parte de um conjunto. Inspire-se no exemplo do projecto da fotografia assinado pelos profissionais do atelier Grupo Arsciniest e repare na fluidez deste espaço exterior.