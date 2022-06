Apartamento de sonho em Belém

A cidade de Lisboa é actualmente um dos pontos de passagem obrigatórios para quem está na Europa, e não só!

O 'Til de end Studio é um atelier de Design de Interiores. Esta empresa foi criada por três Designers de Interiores cuja experiência inclui o desenvolvimento de trabalhos e projectos em diversas cidades europeias.

As imagens que iremos de seguida observar são perspectivas renderizadas da proposta de remodelação para este apartamento localizado em Belém. O projecto constou numa proposta de remodelação de um apartamento com baixo orçamento, para aluguer de curta duração, satisfazendo assim uma necessidade cada vez mais frequente, relacionada com a crescente procura turística na cidade de Lisboa. Um dos requerimentos para o projecto era e integração de algumas peças de mobiliário como por exemplo um sofá, que já pertencia ao cliente.