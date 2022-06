Apartamento de sofisticação mil

Na homify já lhe mostrámos habitações realmente magníficas e amplas. Hoje para variar, trazemos-lhe um apartamento incrivelmente sofisticado e único.

A casa, repleta de detalhes exclusivos é uma verdadeira obra de arte. Aqui vamos encontrar a união perfeita entre o antigo e o moderno, em que detalhes e pormenores de épocas distintas convivem e partilham o espaço de uma forma harmoniosa e distinta.

Este projecto foi da autoria do Atelier Artica by CSS. Situado na cidade de Lisboa, este atelier criado em 1992, desenvolve desde então projectos diversos desde habitações unifamiliares a escritórios, lojas e até exposições. Este atelier não só desenvolve e cria projectos na área da arquitectura de interiores, como também dá vida a uma loja de decoração com o mesmo nome, onde poderá encontrar peças de design exclusivas e únicas.

Fique desse lado e prepare-se para conhecer um apartamento absolutamente magnífico!