Cortinas práticas para todos os dias

Estas cortinas poderão ser para muitos, no mínimo, diferentes sendo que para a grande maioria são apaixonantes! As cortinas com suporte no chão, ao contrário do que seria de esperar como normal em uma divisão, dão corpo e enchem a alma das divisões mais amplas, e de pé direito alto. A sensação de comprimento de cortina ganha mais impacto, e com a aplicação de cores e um suporte bonito são divinais. São também uma boa opção quer sejam opacas ou translúcidas, uma vez que o primeiro efeito, e mais impactante, é o seu suporte.