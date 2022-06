Casa Portuguesa com alma moderna

A sala que acima observámos, tornou-se num espaço cheio de carisma e modernidade. Este é o espaço perfeito para sossegar e usufruir do melhor que a natureza tem para oferecer.

A sala de estar possui zonas de descanso e refeições, área de TV, literatura e música portuguesa. Se é daquelas pessoas que trabalha mesmo durante as férias, este local também é indicado para si. Esta sala está equipada com wifi e locais de trabalho para que possa efectuar as suas tarefas com toda a facilidade possível.