Habitação moderna e contemporânea de sonho!

A sala de estar é um espaço incrível e cheio de ritmo que não nos deixa ficar indiferentes. Apesar de serem totalmente distintos, todos os elementos presentes neste espaço contribuem, de alguma forma, para a criação e conformação de uma personalidade única.

Se tivéssemos de seleccionar um elemento chave neste espaço sem dúvida que seria a carpete com um padrão geométrico. Repare como as almofadas resgatam as cores do tapete embora aplicando um padrão distinto.

Agora já sabe como criar uma dinâmica diferente: recorrendo a diferentes padrões mas utilizando as mesmas cores, para evitar que o estilo se disperse!