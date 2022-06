Casa tradicional mas de IMENSO requinte

Aqui é onde os hóspedes podem desfrutar de um maravilhoso pequeno-almoço. Neste espaço amplo e iluminado os visitantes podem sentar-se e saborear momentos únicos!

Repare como todos os detalhes permanecem intactos embora com um toque de requinte e contemporaneidade. As próprias grades de ferro reflectem uma arte tipicamente tradicional com ferro forjado que é frequente vermos em ambientes exteriores. Neste caso a técnica foi adaptada e utilizada no interior da habitação embora com uma tonalidade clara e serena associada.