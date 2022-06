Como as poltronas transformam um espaço

Este par de poltronas em azul cinza com um suporte metálico e geométrico é o epítome do luxo e da modernidade. São duas peças que materializam uma estética moderna por excelência e que não passam despercebidas nem ao “radar” mais avariado, não fosse o lema do atelier britânico que as escolheu - WN Interiors - “a desenhar interiores maravilhosos desde 2011”. Confere. A par com uma pequena mesa de centro e um também muito original candeeiro de pé com uma estrutura dourada que suporta seis abajures, as poltronas formam uma sublime zona de leitura. A improvável combinação com um tapete amarelo mostarda fá-las sobressair ainda mais.

Perfeito, darlings!