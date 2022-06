Camas para todos

Queremos mesmo mostrar-lhe um vasto e abrangente leque de camas e por isso mesmo, iremos do mais elaborado ao mais simples. O exemplo que agora lhe damos, mostra como facilmente podemos ter um estrado de cama, sem que para isso tenhamos de gastar muito dinheiro. Todo este quarto tem por conceito um tipo de mobiliário reciclado, no qual a madeira assume papel principal. Se gosta deste tipo de decoração, aqui fica com uma boa ideia que pode implementar, se por outro lado está, por exemplo, numa fase de transição e precisa temporariamente de uma mobília de quarto, esta é a solução mais do que perfeita, já que é super económica e fácil de conseguir. DIY – Do It Yourself!