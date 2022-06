Uma solução original

O novo edifício foi implantado numa lógica de continuidade espacial com a arquitectura existente, assumindo uma forma simples e regular com planta rectangular. O revestimento num tom mais orgânico acaba por ser harmonizar com a paisagem envolvente, equilibrando o seu desenho em linhas mais contemporâneas. A relação entre as construções foi materializada através de uma passagem, que através da sua permeabilidade visual, desafia os limites entre interior e exterior.