Design de interiores para novatos: 6 dicas que deve saber

Podemos definir a decoração como um processo de criação de ambientes com recursos estéticos à medida de quem os habita ou frequenta. Para elaborar um projecto decorativo necessitamos de ter em conta questões relativas à nossa personalidade e desejos: como somos, o que esperamos do espaço, o que nos faz sentir bem, quais os nossos gostos pessoais, as nossas aspirações, os nossos passatempos e actividades, ou qualquer outra questão relacionada com o nosso modo único e pessoal de viver a vida.

A decoração não trata apenas de elementos estéticos, tendo também como base o compromisso com a nossa qualidade de vida, o nosso bem estar, os nossos desejos e expectativas. Pergunte a si mesmo e a quem consigo vai partilhar o espaço que cores o inspiram, que objectos gostaria de ter, que estilo combina mais com a sua personalidade.

Se, por exemplo, quiser decorar um quarto deve-se questionar sempre: gostava de ter uma cama maior do que a actual? Gosta de ver televisão todas as noites? Espera compartilhar o quarto com alguém? Desta forma vai obter pistas muito importantes sobre o que realmente deseja para a sua casa ou para um espaço desta em particular.